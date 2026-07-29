Объявлены судейские назначения на матчи 2-го тура РПЛ сезона-2026/2027

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.
31 июля (пятница)
«Родина» – «Ростов»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Дмитрий Семенов, Алексей Ермилов; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Игорь Писанко.
1 августа (суббота)
«Акрон» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Александр Богданов, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.
«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Андрей Филипкин, Никита Матиеску; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Алексей Резников.
«Балтика» – «Динамо» Москва: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.
2 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Варанцо Петросян, Алексей Ширяев; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.
«Краснодар» – «Факел»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Алексей Лунёв, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
«Ахмат» – «Спартак»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Никита Новиков; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Эдуард Малый.