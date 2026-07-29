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«Меня пугает Джанни Инфантино». Нагучев — о планах главы ФИФА продать долю в ЧМ

«Меня пугает Джанни Инфантино». Нагучев — о планах главы ФИФА продать долю в ЧМ
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Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что Инфантино хотел бы продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Меня пугает Джанни Инфантино и его идеи по продаже чемпионата мира кому-то безобразно богатому. ЧМ в США неизбежно повлёк бы за собой какие-то экономические сдвиги, но не уничтожение же игры в мяч. Пока ощущение именно такое. Очевидно, босс ФИФА находится под давлением, с которым не может справиться, и ЧМ-30 из 64 команд — часть этой тюфяковости. Не хочу, чтобы самый крутой турнир планеты стал цирком, где на потеху элитарным толстосумам бегают людишки. Надеюсь, звёзды будут отказываться от этого мероприятия. Футбол широко закрытыми глазами. Лет 15 назад был тендер, кто предложит условия получше для чемпионата России. В итоге выиграл «СОГАЗ». Но на какой-то стадии шикарный проект выкатили великие «Бабкины семечки». Это было неплохое бизнес-предложение, но один из боссов тогда ещё РФПЛ в середине дискуссии вдруг расколдовался и такой: «Турнир же будет называться БАБКИНЫ СЕМЕЧКИ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ!» Обсуждение тут же завершилось хохотом. Welcome to Grandma’s Sunflower Seeds World Cup», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

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