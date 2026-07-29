«Решение должно быть коллегиальным». Вячеслав Фетисов — о продаже прав на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз — как тренер) Вячеслав Фетисов считает, что президент ФИФА Джанни Инфантино не имеет полномочий для единоличного принятия решения по продаже доли коммерческих прав чемпионата мира. Ранее издание The Times сообщило, что Инфантино намерен продать долю коммерческих прав на турнир частным инвесторам. По информации источника, организация консультировалась с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

«Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире. Международный олимпийский комитет тоже зарабатывает огромные деньги. Главное, чтобы это шло не в ущерб видам спорта и олимпийскому движению. Не думаю, что президент отдельной взятой федерации будет единолично принимать решения, это же всё коллегиально. Всё рассчитывается, обсуждается.

Мне так кажется, что 64 команды [для чемпионата мира] — слишком много. Там выступят половина команд, играющих в мире. А так, это коммерция, все зарабатывают», — приводит слова Фетисов ТАСС.