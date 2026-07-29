15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фулхэм предлагает около € 60 млн за нападающего Реала — Marca

«Фулхэм» предлагает около € 60 млн за нападающего «Реала» — Marca
Комментарии

Английский «Фулхэм» стремится приобрести нападающего «Реала» Гонсало Гарсию, предлагая за трансфер порядка € 60 млн, сообщает Marca.

По информации иcточника, лондонский клуб готов заплатить чуть менее € 60 млн, однако мадридская сторона не намерена расставаться с футболистом дешевле этой суммы. В «Фулхэме» рассматривают Гарсию в качестве ключевой фигуры проекта — клуб планирует выстраивать игру команды вокруг форварда. Напомним, главным тренером «Фулхэма» является Альваро Арбелоа, ранее работавший в «Реале».

Гонсало Гарсия — воспитанник «Реала», его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до июня 2030 года. В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Ранее Гонсало Гарсия выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.

Материалы по теме
Трансфер Родри является одним из приоритетов «Реала» — Marca
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android