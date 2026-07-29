«Зенит» проведёт открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга

Пресс-служба «Зенита» объявила, что первая команда сине-бело-голубых проведёт открытую тренировку в центре Санкт-Петербурга 12 августа. В рамках этого события подопечные Сергея Семака проведут подготовку к игре 4-го тура Альфа-Банк РПЛ с московским «Динамо».

«Зенит» проведёт открытую тренировку в центре Петербурга. Встречаемся 12 августа на площади Островского! В 2026 году ставший традиционным летний фестиваль сине-бело-голубых пройдёт в непосредственной близости от Невского проспекта — на площади между Екатерининским садом и Александринским театром. Начиная с 12:00 гостей будут ждать развлекательные активности и викторины с призами от клуба, выступления диджеев и музыкантов, а также тренировка «Зенита»-2. Центральным событием фестиваля станет открытая тренировка основного состава «Зенита» на футбольном поле у стен Александринского театра. Зрители получат возможность увидеть подготовку команды к игре с московским «Динамо», а сразу после тренировочного занятия — получить автографы игроков и тренерского штаба», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.