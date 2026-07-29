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«Бледно». Владислав Радимов раскритиковал «Локомотив»

«Бледно». Владислав Радимов раскритиковал «Локомотив»
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Российский экс-футболист Владислав Радимов подверг критике московский «Локомотив» после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Локо» в игре с «Ахматом» очень не понравился. Во-первых, без нападающего им сложно будет делать что-то дальше. Во-вторых, даже гол, который забил Бакаев, конечно, не вытекал из логики игры, потому что там была явная ошибка защитников. Не понимаю, зачем отдавать пас назад, если можно было 10 раз сыграть вперёд? Ну ладно, это проблемы Саламыча. Но «Ахмат», даже несмотря на эту ошибку, просто сильнее выглядел в этой игре, действительно. Но больше всего удручает, что Батракова опустили ниже и нет нападающего. И всё, только индивидуальные действия Пиняева, Бакаева… И на этом всё закончилось. Без нападающих и без Батракова под нападающими «Локомотив» будет смотреться бледно, это факт. Но, видимо, без Пруцева и Баринова в центре поля Галактионов больше никого, кроме Батракова, сейчас там не видит», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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