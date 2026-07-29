15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Партнеры Родри по сборной Испании предостерегают его от перехода в Реал

Партнёры Родри по сборной Испании предостерегают его от перехода в «Реал» — The Touchline
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассматривает вариант перехода в «Реал», при этом его партнёры по национальной команде предостерегают игрока относительно атмосферы в раздевалке мадридского клуба, сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источников из окружения Родри, позиция игрока не является окончательно сформированной: в случае активного интереса со стороны «Барселоны» и тренерского штаба во главе с Ханс-Дитером Фликом полузащитник может пересмотреть свои планы относительно будущего трудоустройства.

Текущий контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до середины 2027 года, однако футболист пока не намерен обсуждать его продление.

Материалы по теме
Родри ответил «ПСЖ» на предложение о трансфере в парижский клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android