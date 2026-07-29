Партнёры Родри по сборной Испании предостерегают его от перехода в «Реал» — The Touchline

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри рассматривает вариант перехода в «Реал», при этом его партнёры по национальной команде предостерегают игрока относительно атмосферы в раздевалке мадридского клуба, сообщает The Touchline в соцсети.

По данным источников из окружения Родри, позиция игрока не является окончательно сформированной: в случае активного интереса со стороны «Барселоны» и тренерского штаба во главе с Ханс-Дитером Фликом полузащитник может пересмотреть свои планы относительно будущего трудоустройства.

Текущий контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до середины 2027 года, однако футболист пока не намерен обсуждать его продление.