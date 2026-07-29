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Арсенал нашел альтернативу Альваресу в Барселоне

The Touchline: «Арсенал» нашёл альтернативу Альваресу в «Барселоне»
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Лондонский «Арсенал» ищет варианты усиления атакующей линии после того, как не смог подписать форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета наметил в качестве альтернативы нападающего «Барселоны» Феррана Торреса. Потенциальный переход будет зависеть от ситуации на трансферном рынке, сообщает The Touchline в соцсети.

Однако «Арсеналу» предстоит конкурировать с другими клубами. «Атлетико» и «ПСЖ» также проявляют интерес к Феррану Торресу. В то же время «Барселона» планирует сохранить игрока и предложить ему новый контракт в сентябре. Ранее представители «ПСЖ» уже связывались с каталонским клубом по поводу возможного перехода, но официального предложения пока не поступало.

В сезоне-2025/2026 Ферран Торрес забил 16 голов в Ла Лиге. Transfermarkt оценивает 26-летнего испанца в € 55 млн.

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