«Не будет стабильности». Аршавин оценил перспективы ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы московского ЦСКА в нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ. В 1-м туре армейцы обыграли «Балтику» — 2:1.

— За что можно бороться по ходу этого сезона?

— Ну, я тоже не считаю, что они фавориты на первое место. Честно, очень талантливый состав… И Кисляк, и Козлов там уже более взрослый. Обляков, Круговой, ну Глебова отнесём к Козлову и Кисляку. Ребята пятого года, они все в порядке. Но у них не будет стабильности. Понятно, что в центре обороны проблемы, там и Лукин будет выходить, Данилов, Жоао Виктор и так далее. Нет такого стержня, но яркие матчи эта команда способна выдавать.

— Это… Топ-5?

— Думаю, да, топ-5, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».