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«Вариант Лебедева тяжёлый». Футболист «Родины» высказался о смене логотипа команды

«Вариант Лебедева тяжёлый». Футболист «Родины» высказался о смене логотипа команды
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Защитник «Родины» Артём Сокол высказался о новом логотипе команды. Изначально клуб заказал локо у студии дизайна Артемия Лебедева, но отказался от разработанного там варианта. В итоге старая эмблема была изменена на другой вариант.

«Новый логотип лучше. Тот вариант, который предложил Лебедев, он такой, тяжёлый, изначально трудно воспринимался. В моменте хайпануть можно было, но «Родина» — это не про одномоментный хайп. А новый логотип мне очень нравится», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас. С сезона-2026/2027 «Родина» выступает в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.

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