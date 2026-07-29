«Вариант Лебедева тяжёлый». Футболист «Родины» высказался о смене логотипа команды

Защитник «Родины» Артём Сокол высказался о новом логотипе команды. Изначально клуб заказал локо у студии дизайна Артемия Лебедева, но отказался от разработанного там варианта. В итоге старая эмблема была изменена на другой вариант.

«Новый логотип лучше. Тот вариант, который предложил Лебедев, он такой, тяжёлый, изначально трудно воспринимался. В моменте хайпануть можно было, но «Родина» — это не про одномоментный хайп. А новый логотип мне очень нравится», — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

«Родина» была основана в 2007 году. Владелец клуба — российский предприниматель Сергей Ломакин, главный тренер первой команды — испанский специалист Хуан Диас. С сезона-2026/2027 «Родина» выступает в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге.