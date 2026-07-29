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Экс-футболист «Ливерпуля» Хендерсон переходит в «Челси» — Фабрицио Романо

Экс-футболист «Ливерпуля» Хендерсон переходит в «Челси» — Фабрицио Романо
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36-летний полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон переходит в «Челси». Сделка полностью согласована — это бесплатный переход. Контракт хавбека с «Челси» рассчитан на два года. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Хендерсон в прошлом сезоне провёл за «Брентфорд» 34 матча, записав на свой счёт один гол и три результативных паса.

Джордан Хендерсон является воспитанником «Сандерленда». На взрослом уровне полузащитник выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2023 год, завоевав в составе команды ряд трофеев. В послужном списке хавбека также есть «Ковентри Сити», «Аль-Иттифак» и «Аякс».

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