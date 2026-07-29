«Краснодар» продлил контракт с Кевином Ленини

Футбольный клуб «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года.

Фото: ФК Краснодар

«Кевин Ленини остаётся с нами! Полузащитник продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года! За «быков» Ленини провёл 119 матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Дальше — больше!» — написала пресс-служба южного клуба в своём телеграм-канале.

Кевин Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. Он перебрался в стан «быков» из португальского клуба «Шавиш». Рыночная стоимость 29-летнего хавбека оценивается в € 5 млн по версии Transfermarkt.