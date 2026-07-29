Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия: моя цель на сезон-2026/2027 — Лига чемпионов

Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия озвучил свою главную цель на предстоящий сезон. Испанец заявил, что стремится завоевать трофей Лиги чемпионов УЕФА.

«С «Барселоной» я выиграл Ла Лигу, Суперкубок, теперь ещё — чемпионат мира. Моя цель на сезон-2026/2027 — Лига чемпионов: это главный трофей на клубном уровне. Очень этого хочу — такова моя цель», — приводит слова Гарсии Marca.

В минувшем сезоне 25-летний голкипер провёл 45 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в 18 из которых не пропустил ни одного гола. На чемпионате мира 2026 года, который прошёл в США, Канаде и Мексике, Гарсия стал чемпионом мира в составе сборной Испании. В финале турнира испанцы одолели Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

18 июня 2025 года испанский голкипер подписал контракт с «Барселоной» до 2031 года после перехода из «Эспаньола». Сумма трансфера составила € 25 млн. Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.