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Игрок «Родины» высказался об испанских тренерах в РПЛ

Игрок «Родины» высказался об испанских тренерах в РПЛ
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Защитник «Родины» Артём Сокол высказался об испанских тренерах в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В частности он затронул тренера «Родины» Хуана Диаса и наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Испанские тренеры понимают и знают все современные футбольные тенденции. Карседо и Диас вообще друзья. И, как я понял, Карседо вообще советовал в «Родину» наш нынешний тренерский штаб», — сказал Артём Сокол в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, в РПЛ на сегодняшний день работают ещё два испанских тренера. Это Франк Артига, возглавляющий «Рубин», и Джонатан Альба, руководящий «Ростовом».

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