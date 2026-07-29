Игрок «Родины» высказался об испанских тренерах в РПЛ

Защитник «Родины» Артём Сокол высказался об испанских тренерах в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В частности он затронул тренера «Родины» Хуана Диаса и наставника «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

«Испанские тренеры понимают и знают все современные футбольные тенденции. Карседо и Диас вообще друзья. И, как я понял, Карседо вообще советовал в «Родину» наш нынешний тренерский штаб», — сказал Артём Сокол в новом выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, в РПЛ на сегодняшний день работают ещё два испанских тренера. Это Франк Артига, возглавляющий «Рубин», и Джонатан Альба, руководящий «Ростовом».