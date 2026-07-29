Защитник «Родины» оценил новичка «Спартака» Виктора Параду

Защитник «Родины» Артём Сокол оценил новичка «Спартака» Виктора Параду. Команды встретились в рамках 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Он, как я понял, больше по позиции центральный защитник, особо не бежал вперёд, помню только один момент, когда он забежал в первом тайме. Хороший футболист, хорош на мяче. Ну, и как «Спартак» может покупать плохих футболистов?» — сказал Сокол в новом выпуске «Спартак Шоу».

Парада подписал контракт со «Спартаком» 14 июля, перейдя из «Алавеса». 24-летний испанец будет выступать за московский клуб до конца июня 2030 года.