Мажич объяснил, почему Соболев не заслужил красную карточку в Суперкубке со «Спартаком»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил, почему форвард «Зенита» Александр Соболев не получил красную карточку в матче за OLIMPBET Суперкубок России со «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.).

«Соболев шёл в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком «Спартака». Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул её. Могу сказать, что это жёлтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность», — сказал Мажич в эфире телеканала «Матч Премьер».