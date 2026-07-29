«Отвратительно». Пирс Морган раскритиковал Инфантино за возможную продажу прав на ЧМ

Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее сообщалось, что план функционера предусматривает создание компании, которая будет управлять главными мужскими и женскими турнирами ФИФА – чемпионатом мира и клубным чемпионатом мира.

«Отвратительно. Инфантино продал душу в случае с фиаско с Балогуном, а теперь продаёт чемпионат мира, как Дель Бой без моральных принципов», – написал Морган в социальной сети X.

Действующим чемпионом мира является сборная Испании, которая переиграла в финале прошедшего этим летом турнира Аргентину.