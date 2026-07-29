«СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза: трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 29 июля, состоится матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Пётр Шилин из Железногорска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша турнира.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).