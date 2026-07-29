В КОНКАКАФ отреагировали на информацию о планах Инфантино продать долю в ЧМ

В Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки (КОНКАКАФ) отреагировали на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать долю в чемпионате мира частным инвесторам.

«КОНКАКАФ была проинформирована об этом только из сообщений СМИ, а затем и из пресс-релиза. Мы глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры. Мы разделяем разочарование многих в нашем регионе и в футболе в целом по поводу того, что такая степень детализации была разработана и обнародована без каких-либо обсуждений с соответствующими руководящими органами и заинтересованными сторонами. Как лидеры футбола мы являемся хранителями игры. ФИФА, конфедерации и каждая ассоциация несут коллективную ответственность за то, чтобы всегда действовать в интересах спорта. Каждое наше решение должно руководствоваться принципами надлежащего управления, надёжными процессами и долгосрочным планированием. Именно в таких рамках работает КОНКАКАФ. Мы уверены, что все члены семьи ФИФА будут действовать аналогичным образом», — говорится в сообщении пресс-службы на странице КОНКАКАФ в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.