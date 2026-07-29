Кевин Ленини отреагировал на продление контракта с «Краснодаром»

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался после продления контракта с «Краснодаром». Ранее «быки» на своём официальном сайте объявили о подписании нового соглашения с футболистом до 2029 года.

«Я безмерно благодарен клубу за доверие. Чувствую себя в «Краснодаре» как дома, впереди три года нового контракта. Сфокусируюсь на том, чтобы помочь клубу добиться всех наших целей», — приводит слова Ленини телеграм-канал «Краснодара».

Кевин Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. Он перебрался в стан «быков» из португальского клуба «Шавиш». Рыночная стоимость 29-летнего хавбека оценивается в € 5 млн по версии Transfermarkt.