15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кевин Ленини отреагировал на продление контракта с «Краснодаром»

Кевин Ленини отреагировал на продление контракта с «Краснодаром»
Комментарии

Полузащитник сборной Кабо-Верде Кевин Ленини высказался после продления контракта с «Краснодаром». Ранее «быки» на своём официальном сайте объявили о подписании нового соглашения с футболистом до 2029 года.

«Я безмерно благодарен клубу за доверие. Чувствую себя в «Краснодаре» как дома, впереди три года нового контракта. Сфокусируюсь на том, чтобы помочь клубу добиться всех наших целей», — приводит слова Ленини телеграм-канал «Краснодара».

Кевин Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. Он перебрался в стан «быков» из португальского клуба «Шавиш». Рыночная стоимость 29-летнего хавбека оценивается в € 5 млн по версии Transfermarkt.

Материалы по теме
Официально
«Краснодар» продлил контракт с Кевином Ленини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android