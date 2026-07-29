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Пике — о Месси на ЧМ-2026: вновь доказал, что он величайший футболист в истории

Пике — о Месси на ЧМ-2026: вновь доказал, что он величайший футболист в истории
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался об экс-одноклубнике Лионеле Месси и его игре за сборную Аргентины на чемпионате мира. Аргентинцы дошли до финала, где проиграли Испании (0:1 д. вр.).

«Проиграть в финале чемпионата мира невероятно тяжело, но Месси в очередной раз доказал, что он величайший футболист в истории. Лео забил много голов и помог Аргентине выйти финал. Несмотря на то что он не стал чемпионом мира, я уверен, что он очень гордится тем, чего достиг», — приводит слова Пике ESPN.

39-летний Месси по ходу ЧМ-2026 забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах. Аргентинец становился лучшим бомбардиром турнира за всю историю, однако в итоге его обогнал француз Килиан Мбаппе. У Месси 21 гол на чемпионатах мира, у Мбаппе — 22. Месси является лучшим ассистентом в истории ЧМ (12).

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