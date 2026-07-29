«Кто был бы виноват?» Мажич — об отмене жеребьёвки перед серией пенальти в Суперкубке

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил решение судьи не проводить жеребьёвку перед серией пенальти в матче OLIMPBET Суперкубка России. В этой встрече «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.). Главный судья матча Евгений Буланов не стал проводить жеребьёвку выбора ворот перед тем, как пробить 11-метровые, из-за соображений безопасности.

— По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. Когда «Зенит» забил гол — отличился Александр Соболев с пенальти, много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где всё спокойно и безопасно.

Это не было решение Буланова. Знаю, что сейчас на этот счёт есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно.

— От кого Буланов получил сигнал?

— От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией.

— У него выбора не было?

— Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват? — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».