«Аякс» арендовал Арокодаре у «Вулверхэмптона» с правом выкупа за € 22 млн

«Аякс» объявил о подписании форварда «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре. 25-летний нигериец будет выступать за нидерландский клуб в сезоне-2026/2027 на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию выкупа за € 22 млн.

Ранее сообщалось, что Арокодаре был близок к переходу в «Трабзонспор». «Вулверхэмптон» принял предложение турецкого клуба, но нападающий требовал продать его в «Фиорентину» и в знак протеста сорвал тренировку.

В сезоне-2025/2026 Арокодаре сыграл 33 матча в английской Премьер-лиге, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Ранее Толу выступал за «Валмиеру», «Кёльн», «Амьен» и «Генк».