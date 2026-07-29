«Байер» всухую разгромил «Генк» в товарищеском матче

Сегодня, 29 июля, завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «Байер» и бельгийский «Генк». Встреча проходила на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене (Германия). Игра завершилась разгромной победой немецкой команды со счётом 4:0.

На девятой минуте счёт открыл защитник «Байера» Жануэль Белосьян. На 42-й минуте нападающий Нейтан Телла удвоил преимущество леверкузенского клуба. На 50-й минуте форвард Афонсу Морейра забил третий гол хозяев поля. На 54-й минуте нападающий Кристиан Кофане довёл счёт до разгромного — 4:0.

Ранее «Байер» одержал победу над «Киккерс Оффенбах» из Региональной лиги со счётом 3:1.