«Байер» всухую разгромил «Генк» в товарищеском матче
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Сегодня, 29 июля, завершился товарищеский матч, в котором встречались немецкий «Байер» и бельгийский «Генк». Встреча проходила на стадионе «Ульрих Хаберланд» в Леверкузене (Германия). Игра завершилась разгромной победой немецкой команды со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
29 июля 2026, среда. 16:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
4 : 0
Генк
Генк, Бельгия
1:0 Белосьян – 9' 2:0 Телла – 42' 3:0 Морейра – 50' 4:0 Кофане – 54'
На девятой минуте счёт открыл защитник «Байера» Жануэль Белосьян. На 42-й минуте нападающий Нейтан Телла удвоил преимущество леверкузенского клуба. На 50-й минуте форвард Афонсу Морейра забил третий гол хозяев поля. На 54-й минуте нападающий Кристиан Кофане довёл счёт до разгромного — 4:0.
Ранее «Байер» одержал победу над «Киккерс Оффенбах» из Региональной лиги со счётом 3:1.
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