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УЕФА сделал заявление на фоне предложенных выплат в поддержку плана Инфантино по ЧМ

УЕФА сделал заявление на фоне предложенных выплат в поддержку плана Инфантино по ЧМ
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление на фоне предложенных выплат в поддержку плана президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли в чемпионате мира. Ранее сообщалось, что Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.

«Сегодня стало известно о крайнем сроке, установленном ФИФА для поддержки предложений ассоциаций, в противном случае предложение о единовременной выплате будет отозвано, что само за себя говорит об этом плане.

Однако, проведя обсуждения со многими заинтересованными сторонами в мире футбола, УЕФА понимает, что существует значительное и растущее противодействие схеме ФИФА. ФИФА не может продолжать использовать наш спорт для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать игру правильно. Пришло время уделить приоритетное внимание ассоциациям, клубам, лигам, игрокам и болельщикам», — говорится в заявлении пресс-службы на странице УЕФА с социальной сети Х.

Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.

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