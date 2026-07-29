Пике — о Месси и Роналду на ЧМ-2026: всё ещё способны показывать великолепный футбол

Бывший испанский защитник Жерар Пике высказался о противостоянии нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду на фоне их игры на ЧМ-2026. Пике играл с Роналду за «Манчестер Юнайтед», а с Месси за «Барселону».

«Для меня Месси и Роналду на протяжении последних 15 лет вели блестящую и совершенно разную дуэль. Думаю, это последние годы их карьеры, но на этом чемпионате мира мы увидели, что они всё ещё способны показывать великолепный футбол», — приводит слова Пике ESPN.

41-летний Роналду стал первым футболистом в мире, забившим на шести разных чемпионатах мира. Он с Португалией дошёл до 1/8 финала, где его команда уступила будущим чемпионам мира Испании (0:1).

39-летний Месси становился лучшим бомбардиром турнира за всю историю, но по ходу турнира уступил это звание французу Килиану Мбаппе. Месси остаётся лучшим ассистентом в истории ЧМ, игроком с наибольшим числом побед (29) и матчей (34) на чемпионатах мира.