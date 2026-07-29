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«Интер» объявил о продлении контракта с Янном Биссеком

«Интер» объявил о продлении контракта с Янном Биссеком
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Миланский «Интер» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Янном Биссеком. Новое соглашение с немецким футболистом рассчитано до лета 2031 года.

Биссек выступает за «нерадзурри» с 2023 года. За это время он выиграл итальянскую Серию А в сезонах-2023/2024 и 2025/2026, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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