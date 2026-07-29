Президент Футбольной ассоциации Чехии поддержал план Инфантино по продаже доли в ЧМ

Президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда поддержал план главы ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Я вижу конкретные преимущества, которые чешский футбол может получить от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой.

Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я считаю, что намерения ФИФА окажут положительное влияние», — приводит слова Трунды Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.