«Эта тема исчерпана». Спортивный директор «Баварии» — о возможном трансфере Олисе в «Реал»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера команды Майкла Олисе в «Реал». Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе президента «сливочных» Флорентино Переса к игроку.

«Я всегда поддерживал связь с Майклом на протяжении всего чемпионата мира. Он прислал мне красивую фотографию с Ману Коне. Ману Коне, которого я тогда подписал в «Боруссию» Мёнхенгладбах. Мы спросили Майкла, не хочет ли он взять 11-й номер, под которым выступает за сборную. Он ответил: «Нет, я хочу оставить 17-й». Общение было вполне обычным.

Было забавно наблюдать, как слухи обрастали новыми подробностями. Я думал, что «Реал» и мы чётко обозначили свою позицию и заявили, что эта информация не соответствует действительности. Надеюсь, эта тема исчерпана. Михаэль вернётся после азиатского турне и, надеюсь, продолжит получать удовольствие от футбола. Мы просто рады, что такой игрок с нами», — приводит слова Эберля Bayern & Germany в социальной сети Х.