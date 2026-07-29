ЖФК «Факел» впервые в своей истории продал воспитанника — вратаря купил «Зенит»

Женский футбольный клуб «Зенит» оформил трансфер вратаря «Факела» Дарьи Володичевой. Для воронежского клуба это первая продажа воспитанника своей академии в истории.

«Когда Даша только пришла в академию, она пробовала себя как защитница. Но позже в ней разглядели потенциал вратаря. Даша всегда выделялась трудолюбием и страстью к игре – она действительно не только талант, но и работяга, что очень важно. Для нашей академии этот трансфер – знаковый момент. Он доказывает, что здесь можно расти и развиваться», – сказал главный тренер академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов.

Володичева в нынешнем сезоне играла за женскую команду «Факела» в Первой лиге. Также 17-летняя футболистка вызывается в юниорскую сборную России.