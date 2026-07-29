15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионеля Месси заметили на матче в родном Росарио

Лионеля Месси заметили на матче в родном Росарио
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси посетил футбольный матч в Росарио. Форвард был замечен болельщиками на своей малой родине вместе с сыном Матео во время игры между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках чемпионата Примеры C в Аргентине.

Для Месси это стало первым публичным появлением после чемпионата мира по футболу 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали, уступив в решающем матч национальной команде Испании (0:1). На турнире 39-летний нападающий стал вторым в списке лучших бомбардиров и вторым среди лучших ассистентов.

Материалы по теме
Самые необычные обещания футболистов на ЧМ. Месси был готов на паломничество!
Самые необычные обещания футболистов на ЧМ. Месси был готов на паломничество!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android