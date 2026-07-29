Лионеля Месси заметили на матче в родном Росарио

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси посетил футбольный матч в Росарио. Форвард был замечен болельщиками на своей малой родине вместе с сыном Матео во время игры между «Леонесом» из Росарио и «Сентраль Кордовой» в рамках чемпионата Примеры C в Аргентине.

Для Месси это стало первым публичным появлением после чемпионата мира по футболу 2026 года, на котором сборная Аргентины дошла до финала и завоевала серебряные медали, уступив в решающем матч национальной команде Испании (0:1). На турнире 39-летний нападающий стал вторым в списке лучших бомбардиров и вторым среди лучших ассистентов.