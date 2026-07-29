Бубнов оценил перспективы Зидана на посту главного тренера сборной Франции

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценит перспективы Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции.

«Прекрасно знает всю сборную. Вся Франция его хочет. В Зидана никто не верил, когда он после Анчелотти приходил в «Реал». Я в него верил три Лиги чемпионов. Сейчас я тоже в Зидана верю. Я считаю, что он может дойти до финала чемпионата мира в 2030 году, но правда очень сильная сборная у испанцев будет. Посмотрим. Здесь от тренеров будет очень много зависеть. На чемпионате Европы всё уже прояснится», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о назначении специалиста главным тренером национальной команды во вторник, 28 июля. Контракт с Зиданом заключён до 2030 года.