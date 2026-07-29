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Бубнов оценил перспективы Зидана на посту главного тренера сборной Франции

Бубнов оценил перспективы Зидана на посту главного тренера сборной Франции
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценит перспективы Зинедина Зидана на посту главного тренера сборной Франции.

«Прекрасно знает всю сборную. Вся Франция его хочет. В Зидана никто не верил, когда он после Анчелотти приходил в «Реал». Я в него верил три Лиги чемпионов. Сейчас я тоже в Зидана верю. Я считаю, что он может дойти до финала чемпионата мира в 2030 году, но правда очень сильная сборная у испанцев будет. Посмотрим. Здесь от тренеров будет очень много зависеть. На чемпионате Европы всё уже прояснится», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Пресс-служба Федерации футбола Франции сообщила о назначении специалиста главным тренером национальной команды во вторник, 28 июля. Контракт с Зиданом заключён до 2030 года.

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