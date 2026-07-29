Защитник «Локомотива» Монтес приступил к тренировкам после травмы на ЧМ-2026

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал железнодорожников.

Ранее мексиканский игрок рассказал, что травмировался во встрече со сборной Англии (2:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Защитник пропустил матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

В прошедшем сезоне футболист принял участие в 29 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 7,5 млн.