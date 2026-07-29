«Ильпар» в меньшинстве победил «Металлург» и вышел в следующий раунд Кубка России

Сегодня, 29 июля, завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором «Ильпар» принимал «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми. Победу в игре одержали хозяева со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник «Ильпара» Никита Пономарёв с передачи Ярослава Матвиенко на 14-й минуте. Отметим, что на 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Защитник Марк Ашурбеков получил вторую жёлтую карточку. На пятой и последней добавленной минуте защитник Сампсон Опоку Эбоах уравнял составы, получив вторую жёлтую.
Таким образом, пермский клуб вышел во второй раунд Пути регионов, а «Металлург» покинул розыгрыш Кубка России.
«Ильпар» и «Металлург» выступают в Третьей лиге, в зоне «Урал и Западная Сибирь», и являются одними из лидеров турнира.
- 29 июля 2026
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