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«Ильпар» в меньшинстве победил «Металлург» и вышел в следующий раунд Кубка России

«Ильпар» в меньшинстве победил «Металлург» и вышел в следующий раунд Кубка России
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Сегодня, 29 июля, завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором «Ильпар» принимал «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Звезда» в Перми. Победу в игре одержали хозяева со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 17:00 МСК
Ильпар
Ильинский
Окончен
1 : 0
Металлург А
Аша
1:0 Пономарёв – 14'    
Удаления: Ашурбеков – 60' / Опоку Эбоах – 90+5'

Единственный гол в матче забил защитник «Ильпара» Никита Пономарёв с передачи Ярослава Матвиенко на 14-й минуте. Отметим, что на 60-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Защитник Марк Ашурбеков получил вторую жёлтую карточку. На пятой и последней добавленной минуте защитник Сампсон Опоку Эбоах уравнял составы, получив вторую жёлтую.

Таким образом, пермский клуб вышел во второй раунд Пути регионов, а «Металлург» покинул розыгрыш Кубка России.

«Ильпар» и «Металлург» выступают в Третьей лиге, в зоне «Урал и Западная Сибирь», и являются одними из лидеров турнира.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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