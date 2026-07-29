Азиатская конфедерация футбола отреагировала на план Инфантино продать долю в ЧМ

Азиатская конфедерация футбола (AFC) отреагировала на информацию о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

«Хотя AFC признаёт важность изучения инновационных подходов, способных укрепить будущее мирового футбола, инициативы такого масштаба и значимости должны основываться на принципах надлежащего управления, прозрачности и содержательных консультаций. Решения, которые могут изменить коммерческое и финансовое будущее игры, требуют всестороннего предварительного взаимодействия с конфедерациями, ассоциациями-членами и другими заинтересованными сторонами, прежде чем какое-либо предложение будет представлено соответствующему органу, принимающему решения.

AFC твёрдо убеждена, что всем заинтересованным сторонам должна быть предоставлена достаточная информация и адекватное время для всесторонней оценки предложения, включая его управленческие, правовые, коммерческие и стратегические последствия. Такой процесс необходим для обеспечения того, чтобы любое решение отражало коллективные интересы мирового футбольного сообщества и укрепляло доверие к системе управления ФИФА.

Будучи одной из шести мировых футбольных конфедераций, Азиатская футбольная конфедерация (AFC) по-прежнему привержена дальнейшему развитию мирового футбола», — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте AFC.

Ранее сообщалось, что Инфантино разрабатывает план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение, а Инфантино предложил странам-членам ФИФА финансовую поддержку в размере $ 40 млн каждой при условии одобрения сделки.