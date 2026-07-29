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Московская застава-Кристалл — Красное Знамя: результат матча 29 июля 2026, счет 2:3, 1-й раунд Кубка России

«Красное Знамя» победило «Московскую заставу-Кристалл» в матче 1-го раунда Кубка России
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Завершился матч первого раунда Fonbet Кубка России, в котором встречались «Московская застава-Кристалл» из Санкт-Петербурга и «Красное Знамя» из Ногинска. Игра прошла на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Мешков из Москвы. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 17:30 МСК
Московская застава-Кристалл
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Красное Знамя
Ногинск
0:1 Филинцов – 6'     1:1 Титов – 8'     1:2 Герасимов – 20'     1:3 Доронин – 71'     2:3 Годзоев – 86'    

На шестой минуте защитник хозяев Константин Филинцов отметился автоголом. Через две минуты защитник команды из Санкт-Петербурга Лев Титов сравнял счёт. На 20-й минуте Алексей Герасимов вывел «Красное Знамя» вперёд, а на 72-й минуте полузащитник Дмитрий Доронин забил третий мяч в ворота хозяев. На 86-й минуте форвард команды «Московская застава-Кристалл» Максим Годзоев отыграл один мяч, установив окончательный счёт – 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).

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