«Красное Знамя» победило «Московскую заставу-Кристалл» в матче 1-го раунда Кубка России

Завершился матч первого раунда Fonbet Кубка России, в котором встречались «Московская застава-Кристалл» из Санкт-Петербурга и «Красное Знамя» из Ногинска. Игра прошла на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Андрей Мешков из Москвы. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

На шестой минуте защитник хозяев Константин Филинцов отметился автоголом. Через две минуты защитник команды из Санкт-Петербурга Лев Титов сравнял счёт. На 20-й минуте Алексей Герасимов вывел «Красное Знамя» вперёд, а на 72-й минуте полузащитник Дмитрий Доронин забил третий мяч в ворота хозяев. На 86-й минуте форвард команды «Московская застава-Кристалл» Максим Годзоев отыграл один мяч, установив окончательный счёт – 3:2.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА (по девять).