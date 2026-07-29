«Комо» необычно представил форму перед дебютным сезоном в Лиге чемпионов. Футболисты команды прошлись по городу, подарив местным жителям новые джерси команды.

Итальянский клуб узнает своих соперников по общему этапу Лиги чемпионов сезона-2026/2027 28 августа. В этот день пройдёт жеребьёвка турнира. При этом команда не сможет проводить встречи ЛЧ на домашнем стадионе, так как арена не соответствует требованиям УЕФА.

По итогам чемпионата Италии сезона-2025/2026 «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в зоне Лиги чемпионов, опередив «Милан» (70) и «Ювентус» (69). Помимо команды Фабрегаса, в главный европейский турнир от Италии вышли «Интер», «Наполи» и «Рома».