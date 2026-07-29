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Сборная Франции изменила эмблему после назначения Зидана на пост главного тренера

Сборная Франции изменила эмблему после назначения Зидана на пост главного тренера
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Сборная Франции представила обновлённый логотип после назначения Зинедина Зидана главным тренером национальной команды. Об этом сообщила Федерация футбола Франции в социальной сети Х.

На новой эмблеме сохранился галльский петух — традиционный символ страны. Кроме того, на логотипе появилась надпись «Франция», а аббревиатура FFF стала чуть меньше.

Фото: x.com/equipedefrance

Предыдущий логотип был обновлён в 2018 году после победы французов на чемпионате мира в России. Тогда на эмблеме появилась вторая звезда, символизирующая второй титул чемпионов мира.

Накануне Федерация футбола Франции официально объявила о подписании четырёхлетнего контракта с Зиданом. На посту главного тренера он сменил Дидье Дешама, который возглавлял национальную команду с 2012 года.

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