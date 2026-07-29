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СКА-Ростов — Зенит Пенза: стартовые составы команд на матч Кубка России 2026/2027, 29 июля 2026

«СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 29 июля, состоится матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встретятся медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Пётр Шилин из Железногорска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
СКА-Ростов
Не начался
Зенит Пз
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«СКА-Ростов»: Кузьменко, Герчиков, Лапшов, Тьерри Джугела, Теняев, Тугарев, Гащенков, Халназаров, Горовых, Симонов, Корж.

«Зенит» Пенза: Абрамов, Белик, Везиков, Куракин, Гейкин, Кашмин, Скрыпников, Петерсон, Егоров, Попцов, Колесин.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша турнира.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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