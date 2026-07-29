«Кто тебя возьмёт?» Бубнов назвал основного голкипера ЦСКА после прихода Бориско

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал основного голкипера ЦСКА после перехода из «Балтики» Максима Бориско, сделав выбор между ним, Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом.

— Для чего они берут Бориско? Акинфеев заканчивает, а Бориско становится первым, и с ним начинает Тороп конкурировать. Наверняка Тороп будет в Кубках играть, потому что Игорь – всё.

— А каково Торопу то в этой ситуации? Ждал, ждал своего часа. Казалось бы, дождался.

— Ну а что? Не хочет Тороп играть, уходи в другую команду. Кто тебя возьмёт? Сейчас вратарей полно во всех командах. Он будет сидеть, на Кубок будет играть.

— А прямо Бориско настолько сильнее Торопа?

— Да, конечно. Он и по данным физическим сильнее. Без него Талалаев жить не хочет. Сильнее и опытнее, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.