15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кто тебя возьмёт?» Бубнов назвал основного голкипера ЦСКА после прихода Бориско

«Кто тебя возьмёт?» Бубнов назвал основного голкипера ЦСКА после прихода Бориско
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал основного голкипера ЦСКА после перехода из «Балтики» Максима Бориско, сделав выбор между ним, Игорем Акинфеевым и Владиславом Торопом.

— Для чего они берут Бориско? Акинфеев заканчивает, а Бориско становится первым, и с ним начинает Тороп конкурировать. Наверняка Тороп будет в Кубках играть, потому что Игорь – всё.

— А каково Торопу то в этой ситуации? Ждал, ждал своего часа. Казалось бы, дождался.
— Ну а что? Не хочет Тороп играть, уходи в другую команду. Кто тебя возьмёт? Сейчас вратарей полно во всех командах. Он будет сидеть, на Кубок будет играть.

— А прямо Бориско настолько сильнее Торопа?
— Да, конечно. Он и по данным физическим сильнее. Без него Талалаев жить не хочет. Сильнее и опытнее, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.

Материалы по теме
Андрей Тихонов оценил трансфер Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android