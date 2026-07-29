«Тосно» вышел в следующий раунд Кубка России, всухую победив «Кировец-Восхождение»

Сегодня, 29 июля, завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором «Кировец-Восхождение» принимал «Тосно». Встреча проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Победу в игре одержали гости со счётом 3:0.

На 56-й минуте нападающий «Тосно» Арсен Магомедов забил первый гол. На 73-й минуте полузащитник Александр Айлоян удвоил преимущество гостей. На 87-й минуте Айлоян оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:0. Отметим, что на 71-й минуте полузащитник «Тосно» Ян Суслов получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, «Тосно» вышел во второй раунд Пути регионов, а «Кировец-Восхождение» прекратил участие в розыгрыше Кубка России.