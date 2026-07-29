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Кировец-Восхождение — Тосно, результат матча 29 июля 2026 года, счет 0:3, 1-й раунд Пути регионов Кубка России 2026/2027

«Тосно» вышел в следующий раунд Кубка России, всухую победив «Кировец-Восхождение»
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Сегодня, 29 июля, завершился матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором «Кировец-Восхождение» принимал «Тосно». Встреча проходила на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге. Победу в игре одержали гости со счётом 3:0.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кировец-Восхождение
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Тосно
Тосно
0:1 Магомедов – 56'     0:2 Айлоян – 73'     0:3 Айлоян – 87'    
Удаления: нет / Суслов – 71'

На 56-й минуте нападающий «Тосно» Арсен Магомедов забил первый гол. На 73-й минуте полузащитник Александр Айлоян удвоил преимущество гостей. На 87-й минуте Айлоян оформил дубль и установил окончательный счёт — 3:0. Отметим, что на 71-й минуте полузащитник «Тосно» Ян Суслов получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, «Тосно» вышел во второй раунд Пути регионов, а «Кировец-Восхождение» прекратил участие в розыгрыше Кубка России.

Календарь матчей Кубка России сезона-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России сезона-2026/2027
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