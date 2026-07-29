Микель Артета анонсировал усиление состава «Арсенала» в летнее трансферное окно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета анонсировал усиление состава команды в летнее трансферное окно.

«Происходит много всего. Мы все знаем о контексте этого трансферного окна. От владельцев до совета директоров, спортивного директора и меня лично, мы знаем, что хотим вывести этот клуб на новый уровень. Для этого потребуется более сильный состав, более сильные игроки. Мы определили, где у нас есть возможности для роста, улучшения и развития нашей игры, и что потребуется для достижения этой цели. Надеюсь, очень скоро мы сможем начать конкретизировать всё это», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

По итогам сезона-2025/2026 «Арсенал» стал чемпионом Англии, набрав 85 очков в 38 играх. Также лондонский клуб играл в финале Лиги чемпионов, где уступил «ПСЖ».