Экс-тренер «Спартака» Станкович: наибольшее давление всегда будет в «Црвене Звезде»

Бывший главный тренер московского «Спартака» серб Деян Станкович, на данный момент возглавляющий «Црвену Звезду», ответил на вопрос, в каком клубе он чувствует наибольшее давление.

– Вы чувствуете больше давления здесь или, например, когда работали за границей?

— Конечно, наибольшее давление на меня всегда будет в «Црвене Звезде». В моей стране, в моём городе, я родился в Белграде, четыре поколения моей семьи из Белграда, поэтому я чувствую это давление, и мне не всё равно. «Црвена Звезда» — мой дом, и он всегда им будет, и ни один другой клуб не может сравниться с этим для меня, — приводит слова Станковича Sportinjo.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года по ноябрь 2025-го. После ухода специалиста главным тренером красно-белых стал Хуан Карлос Карседо, при котором красно-белые стали чемпионами Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).