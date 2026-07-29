ФИФА начала разбирательство в отношении сборной Аргентины по трём пунктам — Джонсон

Международная федерация футбола (ФИФА) официально начала разбирательство в отношении Ассоциации футбола Аргентины (AFA) по поводу баннера про Фолклендские острова в матче 1/2 финала ЧМ-2026 с Англией (2:1), а также ряду других вопросов, сообщает журналист BBC Sport Дэйл Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

Пунктами повестки являются: использование спортивного мероприятия для демонстраций неспортивного характера, неправомерное поведение команды, а также дискриминация и расистские оскорбления.

После полуфинального матча футболисты сборной Аргентины вынесли на поле плакат с надписью «Мальвинские острова — аргентинские».

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).