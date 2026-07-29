«СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза: Иван Лапшов забил автогол на 40-й минуте

В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Пётр Шилин из Железногорска. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник «СКА-Ростов» Иван Лапшов сравнял счёт на 40-й минуте, забив автогол. Ранее счёт в матче открыл нападающий медийной команды Константин Корж на 12-й минуте.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша турнира.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).