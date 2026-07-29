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СКА-Ростов — Зенит Пенза: Иван Лапшов забил автогол на 40-й минуте в матче Кубка России 2026/2027

«СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза: Иван Лапшов забил автогол на 40-й минуте
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В эти минуты идёт матч первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027, в котором встречаются медийная команда «СКА-Ростов» и пензенский «Зенит». Встреча проходит на стадионе «Космос» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Пётр Шилин из Железногорска. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
29 июля 2026, среда. 20:00 МСК
СКА-Ростов
2-й тайм
1 : 1
Зенит Пз
Пенза
1:0 Корж – 12'     1:1 Лапшов – 40'    

Защитник «СКА-Ростов» Иван Лапшов сравнял счёт на 40-й минуте, забив автогол. Ранее счёт в матче открыл нападающий медийной команды Константин Корж на 12-й минуте.

Победитель этой пары выйдет во второй этап Пути регионов, проигравший сразу вылетит из розыгрыша турнира.

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1).

Календарь Кубка России-2026/2027
Турнирная сетка Кубка России-2026/2027
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