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Кайрат — Омония, результат матча 29 июля 2026 года, счет 1:0, 2-й матч, 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2026/2027

«Кайрат» победил «Омонию» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 июля, завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором казахстанский «Кайрат» принимал кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). В основное время игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты казахстанской команды. Счёт по сумме двух матчей — 2:1 в пользу «Кайрата».

Лига чемпионов . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
29 июля 2026, среда. 18:00 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
1 : 0
6 : 5
Омония
Никосия, Кипр
1:0 Эдмилсон – 37'    
Удаления: нет / Какулис – 27', Кулибали – 111'

На 37-й минуте нападающий хозяев Эдмилсон с передачи Луиша Мата забил единственный гол в основное время. Отметим, что на 26-й минуте нападающий «Омонии» Андроникос Какулис оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку.

На 111-й минуте защитник Сену Кулибали получил вторую жёлтую карточку и оставил кипрский клуб доигрывать матч вдевятером. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии пенальти сильнее оказались футболисты казахстанской команды.

В следующем раунде турнира «Кайрат» встретится с победителем пары «Левски» — «Университатя Кр».

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