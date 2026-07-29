«Кайрат» победил «Омонию» и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Сегодня, 29 июля, завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором казахстанский «Кайрат» принимал кипрскую «Омонию». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). В основное время игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. В серии пенальти сильнее оказались футболисты казахстанской команды. Счёт по сумме двух матчей — 2:1 в пользу «Кайрата».

На 37-й минуте нападающий хозяев Эдмилсон с передачи Луиша Мата забил единственный гол в основное время. Отметим, что на 26-й минуте нападающий «Омонии» Андроникос Какулис оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную карточку.

На 111-й минуте защитник Сену Кулибали получил вторую жёлтую карточку и оставил кипрский клуб доигрывать матч вдевятером. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. В серии пенальти сильнее оказались футболисты казахстанской команды.

В следующем раунде турнира «Кайрат» встретится с победителем пары «Левски» — «Университатя Кр».