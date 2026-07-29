Кукурелья изменил причёску после сделанной татуировки с изображением де ла Фуэнте

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья изменил причёску. Футболист заплёл волосы в косички.

Фото: Из личного архива Кукурельи

Ранее защитник выполнил обещание сделать татуировку наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в случае победы национальной команды на ЧМ-2026.

На турнире Кукурелья принял участие в восьми матчах за национальную команду, в которых отметился двумя результативными передачами. Защитник попал в символическую сборную чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).