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Кукурелья изменил причёску после сделанной татуировки с изображением де ла Фуэнте

Кукурелья изменил причёску после сделанной татуировки с изображением де ла Фуэнте
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья изменил причёску. Футболист заплёл волосы в косички.

Фото: Из личного архива Кукурельи

Ранее защитник выполнил обещание сделать татуировку наставника сборной Испании Луиса де ла Фуэнте в случае победы национальной команды на ЧМ-2026.

На турнире Кукурелья принял участие в восьми матчах за национальную команду, в которых отметился двумя результативными передачами. Защитник попал в символическую сборную чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу — 2026 прошёл в трёх странах: США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании. В финале первенства планеты 2026 года испанская национальная команда встречалась с Аргентиной. Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время европейская команда забила победный гол (1:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'
Календарь чемпионата мира - 2026
Турнирная сетка чемпионата мира – 2026
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