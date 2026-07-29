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«Ему наплевать, что о нём думают». Бубнов сравнил Соболева и Дзюбу

«Ему наплевать, что о нём думают». Бубнов сравнил Соболева и Дзюбу
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Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил форварда «Зенита» Александра Соболева с бывшим нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— Дзюба сильнее Соболева?

— Праймовый Дзюба.
— Ну, праймовому вообще равных нигде в мире нет. Дзюбе.

— А вы против Соболева имеете что-то?
— Нет, уже [Геннадий] Орлов против Соболева ничего не имеет. С точки зрения физиологии уже объяснил, почему он такой на самом деле. С головой, почему у него проблемы? Ему наплевать, что о нём думают. Как и Дзюбе, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Соболев оформил дубль в матче с «Акроном», который завершился победой «Зенита» со счётом 5:0.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 5
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Соболев – 7'     0:2 Соболев – 18'     0:3 Мантуан – 34'     0:4 Джон – 78'     0:5 Аугусто – 84'    

Дзюба покинул «Акрон» по завершении сезона-2025/2026. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».

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