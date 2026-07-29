«Ему наплевать, что о нём думают». Бубнов сравнил Соболева и Дзюбу

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил форварда «Зенита» Александра Соболева с бывшим нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.
— Дзюба сильнее Соболева?
— Праймовый Дзюба.
— Ну, праймовому вообще равных нигде в мире нет. Дзюбе.
— А вы против Соболева имеете что-то?
— Нет, уже [Геннадий] Орлов против Соболева ничего не имеет. С точки зрения физиологии уже объяснил, почему он такой на самом деле. С головой, почему у него проблемы? Ему наплевать, что о нём думают. Как и Дзюбе, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
В 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Соболев оформил дубль в матче с «Акроном», который завершился победой «Зенита» со счётом 5:0.
Дзюба покинул «Акрон» по завершении сезона-2025/2026. Ранее футболист выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал» и «Адана Демирспор».
- 29 июля 2026
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