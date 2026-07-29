Деян Станкович высказался о перспективах сына Александара в «Интере»

Бывший футболист «Интера» Деян Станкович, на данный момент работающий в роли главного тренера сербской «Црвены Звезды», высказался о перспективах сына Александара в миланском клубе. Ранее «Интер» покинул вратарь Филип Станкович.

— Превзойдет ли вас Александар?

— Думаю, что постепенно пути Филипа и Александара разошлись. Футбол сильно изменился. Находиться в «Интере» на большой арене в эти годы — серьёзный шаг вперёд. Превзойдёт он меня или нет, он уже на правильном пути. Футбол и мир сильно изменились. Ехать в одном поезде непросто. Я горжусь всеми тремя своими сыновьями, они хорошо ладят, держатся вместе, много общаются, стараются принимать правильные решения. Филип решил остаться в «Венеции», Александар вернулся в «Интер». В конце концов я понял почему. Это была его мечта, то, что он носил в себе с детства, и хорошо, когда твои мечты сбываются, потому что тогда ты можешь продолжать мечтать. Превзойдёт ли он меня? Ему не нужно соревноваться со мной или с кем-либо ещё, ему просто нужно быть самим собой, — приводит слова Станковича Sportinjo.