Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды

Голкипер Евгений Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды до конца сезона-2026/2027.

«Евгений, будем следить за твоими успехами в Российской Премьер-Лиге и ждать в Нижнем Новгороде!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Нижнего Новгорода».

Ранее «Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе голкипера Евгения Латышонка в «Нижний Новгород».

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.